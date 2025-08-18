ЕС в июне заплатил за российский газ минимальную сумму за 2 года

Евросоюз (ЕС) в июне заплатил за российский трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ) минимальную сумму с августа 2023 года, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.

Так, в июне ЕС импортировал российский газ суммарно на €879 млн. Закупки трубопроводного газа составили €360 млн, что является одним из наименьших показателей с 1999 года. Кроме того, страны ЕС в июне заплатили за СПГ из России €520 млн - минимум за год.

Гзопровод "Турецкий поток" остается единственным активным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в европейском направлении. При этом в июне прокачка по трубопроводу останавливалась почти на неделю из-за ежегодных плановых профилактических работ.