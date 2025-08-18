В Венгрии заявили о приостановке поставок нефти из России

В результате атаки ВСУ на трубопровод «Дружба» были приостановлены поставки российской нефти в Венгрию.

Об этом 18 августа заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию. Это привело к прекращению поставок», — написал он в своих соцсетях.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что очередной удар по энергетической безопасности страны «возмутителен и недопустим».

Сийярто добавил, что российская сторона проинформировала его о том, что специалисты ремонтируют поврежденный участок нефтепровода, однако пока не знают, когда завершатся восстановительные работы.