Китай воспользовался отказом Индии от российской нефти Urals

Китайские нефтеперерабатывающие предприятия наращивают закупки российской нефти марки Urals, воспользовавшись отказом Индии от этих поставок на фоне роста торговых пошлин со стороны США, сообщает Bloomberg.

В августе китайские НПЗ получали около 75 тысяч баррелей в сутки — почти вдвое больше среднегодового уровня. В свою очередь экспорт в Индию в этом месяце сократился до 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним показателем в 1,18 млн баррелей в сутки.

Предприятиям в КНР предлагают срочные фьючерсы с поставкой сырья в октябре. Скидки на основной российский экспортный сорт Urals составляют порядка 1,5 доллара к эталону, североморской нефти Brent.

Китай, который сейчас стал главным покупателем российской нефти, преимущественно приобретает сырье марки ВСТО, которая добывается и отгружается на востоке страны. Urals в то же время отправляется на экспорт через порты на западе страны, а потому меньше востребован у партнеров из КНР из-за высоких транспортных расходов и долгих сроков доставки.

Как полагает аналитик Energy Aspects Цзянань Сунь, Китай не сможет перекупить все сырье, от которого отказалась Индия в результате введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом. Еще одной причиной, по которой КНР не торопится закупать дополнительное сырье, является факт, что ее заводы специализируются на ином сорте нефти.

Как пишет агентство, китайские переработчики оказались в более выгодном положении по сравнению с индийскими. Российская нефть марки Urals остается конкурентоспособной на фоне альтернативных сортов с Ближнего Востока.

По данным Kpler и Energy Aspects, китайские компании уже заказали 10-15 партий Urals на октябрь-ноябрь, что превышает их обычные объемы, отмечает издание.