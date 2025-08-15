США обсуждали привлечение российских ледоколов для своих проектов

Перед саммитом на Аляске администрация США рассматривала вариант привлечения российского атомного ледокольного флота к реализации американских проектов, связанных с добычей сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

© Газета.Ru

«В США велись внутренние переговоры об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития проектов по добыче газа и СПГ на Аляске», — говорится в статье.

По данным агентства, чиновники Белого дома надеялись заключить данную сделку с Россией на саммите на Аляске.

1 мая газета The Wall Street Journal сообщала, что Соединенные Штаты нуждаются в ледокольном флоте для сохранения лидерства в Арктическом регионе, но не обладают достаточными ресурсами для самостоятельного решения этой проблемы. Согласно данным издания, компании из Финляндии, в частности, Aker Arctic, заявили о своей заинтересованности в сотрудничестве по данному вопросу.

Ранее США начали использовать полярный ледокол Storis.