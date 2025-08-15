Курс доллара ускорил падение

Стоимость доллара к другим мировым валютам - евро и иене - усиливает падение. Это произошло после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.

Так, в 17:16 по московскому времени евро с предыдущего закрытия вырос с 1,1649 доллара до 1,1710 доллара, а курс доллара к иене снижается со 147,83 иены до 146,94 иены.

Банк России повысил курс доллара

Вместе с тем индекс доллара, то есть курс к корзине валют шести стран, являющихся партнерами США, падает до 97,78 пункта (-0,45%).