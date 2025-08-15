Япония удивила экономистов

ВВП Японии во втором квартале вырос на 1% в годовом исчислении, сильно превысив прогнозы экономистов (0,4%). Рост обеспечили инвестиции бизнеса (+1,3%) и частное потребление (+0,2%). Пересмотр данных за первый квартал с падения до роста на 0,6% дополнительно укрепил позитивные настроения инвесторов, сообщает Bloomberg.

Устойчивый внутренний спрос увеличивает вероятность повышения ключевой ставки уже в октябре — такой сценарий рассматривают 42% опрошенных экономистов. Иена укрепилась на 0,3%, а банковский сектор вырос на 4% благодаря ожиданиям роста прибыльности.

Несмотря на введенные США 25-процентные пошлины на автомобили, экспорт Японии вырос на 2% благодаря демпинговым ценам и досрочным поставкам. Однако правительство снизило годовой прогноз роста с 1,2% до 0,7%, учитывая торговые риски. При этом устойчивый туризм и рост зарплат могут поддержать экономику в третьем квартале, отмечают аналитики.