За какие преступления могут запретить работать курьерами
Политики и эксперты не особо разошлись во мнениях о том, как должен работать запрет на работу курьерами для граждан, имеющих судимость — ранее разработку такой инициативы анонсировал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам спикера, инициатива станет частью планомерной работы по совершенствованию правового поля, к которому относится сфера курьерской занятости. Подробности — в материале «Парламентской газеты».
«Злодеяния, связанные с профессиональной средой»
Комментируя инициативу, Вячеслав Володин сослался на полный запрет работы курьерами для иностранцев, который на днях ввели в Санкт-Петербурге.
«У регионов также есть право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения, — напомнил председатель Госдумы. — Мы же со своей стороны продолжаем совершенствовать правовое поле в этой части. В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определенные преступления, и повышение административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки».
Народ предложение, судя по всему, поддержал — при 470 тысячах просмотров телеграм-канала Вячеслава Володина она собрала свыше шести тысяч одобрительных эмодзи и еще несколько сотен комментариев.
Поддержали ее и в Совете Федерации.
«Идея определенно заслуживает внимания, — подчеркнула в разговоре с «Парламентской газетой» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. — Все же курьеры — это люди, которые заходят в дома наших граждан, которым мы сами открываем двери квартир. Конечно, с учетом всего этого безопасность клиентов курьерских служб должна быть в приоритете».
Вместе с тем, отметила сенатор, нужно очень внимательно подойти к вопросу определения конкретного круга преступлений, за судимость по которым будет налагаться запрет.
«На мой взгляд, это должны быть преступления, так или иначе связанные с основной, скажем так, профессиональной средой, в которой работают курьеры, — допустила Елена Перминова. — То есть, кражи, разбойные нападения и так далее».
Дефицита курьеров не будет
По мнению директора Центра исследований социальной экономики Александра Зубца, предлагаемый запрет, скорее всего, вряд ли негативно скажется на экономической составляющей рынка.
«На сегодняшний день у нас имеется очевидный избыток желающих работать курьерами, — подчеркнул эксперт. — Еще примерно год назад, согласно нашим исследованиям, на рынке была определенная конкуренция — желающих было меньше, чем открытых вакансий. Однако, судя по всему, последовавшие события — в частности, снижение активности в строительной сфере — высвободило определенное количество рабочей силы, так что нанять курьером практически в любой момент будет кого».