Названа сумма «застрявших» в ЕС резервов России

Примерно 300 миллиардов долларов (24 триллиона рублей) золотовалютных резервов России находятся в европейских странах, причем основная часть этих средств заблокирована в Европейском союзе, а не в США. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, для РФ ключевым вопросом остается снятие санкций с активов ЦБ, чтобы вернуть эти средства. Он подчеркнул, что Европейский союз в своих действиях следует за США. Однако, по его мнению, если политический диалог между Москвой и Вашингтоном улучшится, то можно будет создать специальные органы для обсуждения экономических вопросов, включая отраслевые рабочие группы.

«Но мы понимаем, что Евросоюз все равно так или иначе в вопросе снятия санкций с активов ЦБ РФ ориентируется на позицию США. В дальнейшем [между Россией и Соединенными Штатами] могут быть созданы специальные комиссии, двусторонние», — отметил собеседник.

По словам Юшкова, если по политическому треку будет продвижение, то это даст возможность продвигаться и по экономическому треку. Соответственно, «могут быть созданы комиссии отраслевые», добавил он.