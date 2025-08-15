Никаких 90-х: эксперт объяснила, почему не стоит ждать нового дефолта

В августе многие вспоминают о кризисе 1998 года. Однако, несмотря на печальную репутацию, в этом году нет причин опасаться дефолта на рынке государственного долга, заявила в беседе с «Финансами Mail» Наталия Пырьева, ведущий аналитики «Цифра брокер».

Как уточнила эксперт, «до конца августа осталось менее трех недель, таким образом у нас не так много времени, чтобы сформировались хоть какие-то предпосылки для дефолта». По ее словам, дефолт по обязательствам, будь то суверенным или корпоративным, никак не привязан ко времени и месяцу года, но ему предшествуют определенные причины, которые, накапливаясь, делают невозможным обслуживание долга эмитентом.

Она обратила внимание на то, что в период с 1997 по 1998 год государственный долг продемонстрировал рост на 37%, что на первый взгляд может показаться несущественным. Однако в процентном соотношении к ВВП государственный долг вырос с 49% в 1997 году до 149% в 1998 году.

В публикации говорится, что одновременно с этим власти столкнулись с увеличением нагрузки на обслуживание долга: ставка по ГКО выросла с 19% в III квартале 1997 года до 49% во II квартале 1998 года. Падение цен на ГКО и рост их доходности были связаны с бегством иностранного капитала после азиатского кризиса 1997 года, рассказала собеседница.

Что будет с вкладом в банке в случае дефолта

По ее словам, в настоящее время нет предпосылок для суверенного дефолта. В 2024 году отношение долга к ВВП составляло 16,4%, доходность по краткосрочным выпускам соответствует инфляционным ожиданиям, доля иностранных инвесторов в ОФЗ — около 4%, поддерживается плавающий валютный курс.