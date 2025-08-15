Что будет с рублем после обнуления нормативов продажи валютной выручки

14 августа 2025 года правительство России отменило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Ранее компании обязаны были продавать часть дохода в иностранной валюте на внутреннем рынке, чтобы поддерживать курс рубля.

Это решение может привести к ослаблению рубля, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

«Если экспортеры будут придерживать валюту на своем балансе, объем ее в рынке уменьшится, она будет крепче, соответственно рубль будет ослабевать», — рассказал он «РИА Новости».

При этом доходы компаний в рублях возрастут. Экспортеры смогут придерживать валюту и гибко управлять моментом конвертации, но это усилит давление на рубль. По словам Абелева, курс теперь будет зависеть в большей степени от рыночного спроса и предложения, чем от действий Центробанка.

Механизм обязательной продажи валютной выручки был введен в октябре 2023 года и постепенно смягчался: от 80% обязательной продажи до 25% в октябре 2024 года. С мая 2025 года норматив закрепили до 2026 года, но теперь он полностью отменен.