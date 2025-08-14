Новак поддержал запрет экспорта бензина для НПЗ до конца сентября

Вице-премьер Александр Новак поддержал предложение министерства энергетики РФ о продлении действующего запрета на экспорт бензина для производителей топлива на весь сентябрь, а для компаний, не являющихся производителями, — до конца октября текущего года.

Об этом сообщает ТАСС.

«Для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина», — отметили в правительстве.

Кабмин также рекомендовал нефтяным компаниям поддерживать реализацию топлива в достаточных объемах и не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Новак поручил проработать долгосрочные меры, направленные на стабилизацию цен на топливо, а также продолжить контролировать показатели маржинальности АЗС.

В начале июля в Минэнерго РФ заявляли, что полный запрет на экспорт топлива не рассматривается, колебания цен носят сезонный характер, а ситуация на российском рынке нефтепродуктов контролируема. Чиновники отмечали, что ведомства и другие профильные структуры принимают необходимые меры для поддержания ценового баланса.