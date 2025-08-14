Украина оказалась в глупой ситуации, после того, как отказалась от транзита российского газа. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Его процитировало РИА Новости.

© Lenta.ru

Он объяснил, что прежде Украина приобретала газ по виртуальному реверсу, который предполагал взаимозачет с восточноевропейскими государствами. Однако, когда с января транзит был перекрыт, то Киев вынужден получать газ через «Турецкий поток» и Балканы. А это в итоге обходится украинской казне намного дороже.

В конце июля стало известно, что Украина заключила первое соглашение об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору.

Также стало известно о резком росте поставок газа в страны Евросоюза по газопроводу «Турецкий поток». Экспорт топлива увеличился на семь процентов год к году и составил 8,3 миллиарда кубометров.