Экономист Сакс назвал незаконным давление США на Индию из-за нефти

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс высказал мнение, что США нарушают международное право, вводя пошлины против Индии за торговлю нефтью с Россией.

По его словам, Соединенные Штаты не вправе диктовать Индии, с кем ей вести торговлю, передает ТАСС. Экономист прокомментировал решение Вашингтона ввести дополнительные пошлины против Индии за закупки российской нефти, подчеркнув, что «односторонние меры США незаконны с точки зрения международного права».

Сакс отметил, что США ведут себя безответственно по отношению к другим странам и призвал Индию быть осторожной и не позволять Вашингтону втягивать себя в «бессмысленную торговую войну с Китаем». Экономист также посоветовал Дели не полагаться на США, а строить диверсифицированное партнерство с Россией, Китаем, странами АСЕАН и Африкой.

Сакс выразил мнение, что президент США Дональд Трамп является протекционистом, не позволяющим Индии выйти на мировой рынок так же, как это сделал Китай. Он добавил, что ожидания по замещению Китаем Индии в цепочках поставок нереалистичны, поскольку Вашингтон не допустит значительного роста индийского экспорта. Эти обстоятельства, по мнению профессора, должны заставить индийских чиновников задуматься о будущем экономической политики страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок Индией нефти у России. В МИД Индии назвали такие пошлины несправедливым шагом со стороны США. Решение Трампа о пошлинах поставило под угрозу отношения между США и Индией.