США временно разрешили ряд запрещенных антироссийскими санкциями операций

США разрешили до 20 августа все операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, которые необходимы для организации саммита Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на Аляске, следует из опубликованной лицензии Минфина Соединенных Штатов.

"Все операции, запрещенные санкциями в отношении вредоносной иностранной деятельности, санкциями в отношении Украины/России, которые являются обычными и необходимы для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации, разрешены до 00:01 по восточному времени (07:01 по московскому. – Прим. ред.) 20 августа 2025 года", – указано в документе.

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Они планируют обсудить пути урегулирования украинского конфликта. Цель саммита, как указали в Белом доме, – лучше понять позицию Москвы для достижения мира.

По словам американского лидера, после этого мероприятия есть шанс на вторую встречу. Он заявил, что хотел бы "сделать это почти сразу же".

При этом Трамп пригрозил РФ "серьезными последствиями", если на саммите не получится достичь каких-либо договоренностей по конфликту на Украине.