Telegraph: Трамп предложит РФ добычу минералов на Аляске

США намерены предложить России разработку редкоземельных минералов на Аляске. Как пишет газета The Daily Telegraph, такую сделку американский лидер Дональд Трамп готовится представить президенту России Владимиру Путину во время предстоящего саммита на Аляске.

Другое предложение американского лидера, согласно источникам газеты, предполагает снятие запрета на поставку запчастей и оборудования для обслуживания в России самолетов гражданской авиации. Как замечает The Daily Telegraph, подобная сделка может стать очень выгодной для американского концерна Boeing.

Издание приводит слова неназванного чиновника британского правительства, который заявил, что подобные предложения, вероятно, "могут быть приемлемыми для Европы".

В четверг, 7 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров. В тот же день Путин подтвердил подготовку саммита с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил Ушаков. Он отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.