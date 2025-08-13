Глава Минфина США потребовал от ЕС «заткнуться или действовать» в деле санкций

Глава Минфина США Скотт Бессент предложил странам Евросоюза «действовать или заткнуться» в деле введения санкций против России.

В интервью Bloomberg американский министр заявил, что Европе следует поддержать повышение пошлин в торговле с Китаем и другими странами, которые покупают российские энергоносители.

Санкции против России при этом могут быть ужесточены или смягчены в зависимости от результатов встречи, которая пройдёт 15 августа на Аляске, добавил он.

«Европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях... Самое время либо выступить, либо заткнуться», — сказал министр.

5 августа американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении повысить пошлины в отношении Индии из-за закупок российской нефти.