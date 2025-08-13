В России оценили урожай зерна

Урожайность зерновых в России выросла на 5,5 процента. Так оценили уборочную кампанию 2025 года в Минсельхозе РФ.

В этом году с начала кампании собрали почти 75 миллионов тонн зерна — на 1,6 миллиона больше, чем в прошлом году.

На текущий момент обмолочено уже около 22 миллионов гектаров — это 47 процентов всех площадей. Средняя урожайность для пшеницы выросла на 4,9, а для ячменя — на 7,7 процента, добавили в ведомстве.

«Это результат применения высокоэффективных семян, грамотного использования современных минудобрений и СЗР, повышению технологичности производства и другим факторам. Ход уборочной кампании позволяет рассчитывать на достойный урожай, который полностью обеспечит внутренние потребности и позволит сохранить высокий экспортный потенциал», — заявили в пресс-службе Минсельхоза.

Российские аграрии уже начали сеять озимые — к работе приступили фермеры Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов. Они засеяли уже более семи тысяч гектаров.

По данным Росстата, в июне объем реализации зерна в России снизился на 34,5 процента в годовом выражении. Всего было продано 2,806 миллиона тонн. Тенденцию объяснили более низкими в этом году ценами на мировом рынке. Также на продажи повлияла засуха в южных регионах и курс американской валюты.