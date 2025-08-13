Раскрыт единственный вопрос, где США и РФ не сойдутся никогда

Развитие генетики в сельском хозяйстве становится ареной противостояния между Россией и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в понедельник глава правительства России Михаил Мишустин обсудил развитие российской сельскохозяйственной селекции и генетики. Эти технологии важны для продовольственной безопасности, так как помогают выводить новые виды растений и животных, устойчивые к болезням и климатическим изменениям, говорится в материале.

Подчеркивается, что доля отечественных семян на рынке выросла с 62,5% в 2023 году до 67,6% в 2024 году. Минсельхоз планирует достичь 75% самообеспеченности семенами к 2030 году. Также развиваются генетические банки и центры, а в планах — создание отечественной системы геномной оценки.

В июле Мишустин отмечал, что развитие научной базы и селекции критично для национальной безопасности. В США тоже уделяют внимание биотехнологиям, особенно в контексте национальной безопасности. В июле США объявили о «Национальном плане сельскохозяйственной безопасности», разрабатываемом с участием Пентагона, Генпрокуратуры и Министерства внутренней безопасности.

США планируют трансформировать сельское хозяйство, инвестируя в генетические исследования и создание устойчивых культур. В отчете Комиссии по перспективным биотехнологиям США говорится, что биотехнологии станут важнее технологий на основе ИИ.

Так, развитие генетики в сельском хозяйстве становится ареной противостояния между Россией и США, подчеркивается в статье агентства.