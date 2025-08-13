В Минфине заявили о переходе к «регулярной навигации» в экономике

Министерство финансов России перешло от спасения к "регулярной навигации" в экономике, при этом турбулентность в экономике стала для доходной части бюджета привычным явлением.

Об этом заявил в интервью изданию "Эксперт" статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Я бы сказал, за последние годы мы уже привыкли к шторму и плывем в нем. При этом занимаемся сейчас не спасением, а регулярной навигацией. А если серьезно, конечно, есть турбулентная ситуация в мире в целом. Когда турбулентность длится долгое время и не утихает, то она распространяется по всей экономической системе, влияет также и на налоговые поступления", - сказал Сазанов.

Он объяснил, что с одной стороны, из-за внешних факторов, таких как ситуация на сырьевых рынках и курс рубля, снижаются поступления по НДПИ, экспортным и импортным пошлинам, но с другой - растут доходы бюджета по НДФЛ, налогу на прибыль, НДС, то есть внутренние источники поступлений устойчивы.