Россия в выигрыше: на что повлияет решение США отсрочить повышение пошлин против КНР

12 августа США повторно заморозили повышенные тарифы против Китая на 90 дней, как и КНР. Эксперты считают, что американский президент Дональд Трамп, вероятно, продлит эту отсрочку в ноябре, что будет выгодно для России. «Известия» выяснили, на что повлияет решение США отсрочить повышение пошлин против КНР.

Дональд Трамп заморозил тарифы на 90 дней в мае, но они должны были вступить в силу 12 августа. Стороны договорились отложить их еще на 90 дней, сохранив 10-процентные ставки. Это позволит избежать давления на мировые рынки и сохранить пространство для переговоров, считают специалисты.

Трамп ввел пошлины для пополнения бюджета и поддержки местных производителей. Однако отсрочка тарифов позволяет избежать коллапса двусторонней торговли и разрыва производственных цепочек. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что глава США, вероятно, не введет тарифы в полном объеме, но риски остаются.

По их мнению, улучшение отношений между США и Китаем может привести к сокращению спроса на российские товары, включая нефть, что снизит доходы бюджета и ослабит рубль. Однако, если Китай избежит высоких тарифов, это увеличит спрос на российские товары и позволит закупать более дешевую продукцию.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, хотя американские компании по-прежнему несут основную часть бремени, связанного с тарифами, которые были введены президентом США Дональдом Трампом, исследование, проведенное Goldman Sachs Group Inc., показывает, что со временем все больше этого бремени будет ложиться на плечи потребителей.