Дефицит бюджета США вырос почти на 20% в июле до 291 млрд долларов, несмотря на всплеск доходов от пошлин президента Дональда Трампа на 21 млрд долларов. Расходы растут быстрее, чем доходы, резюмировало министерство финансов.

При этом дефицит за июль увеличился на 19%, или на 47 млрд. долларов по сравнению с июлем 2024 года.

Доходы за седьмой месяц текущего года выросли на 2% (на 8 млрд. долл) до $ 338 млрд. в то время как расходы увеличились на 10% (на 56 млрд долл) до $ 630 млрд. Это рекордно высокий показатель за месяц.

В июле этого года было меньше рабочих дней, чем в прошлом году. В этой связи министерство финансов прогнозировало, что корректировка этой разницы увеличит доход примерно на 20 млрд долларов. Это приведет к дефициту в 271 млрд. долларов.

За первые 10 месяцев финансового года казначейство сообщило о дефиците в размере 1,629 трлн долларов, что на 7%, или на 112 млрд долларов, больше, чем за аналогичный период годом ранее. Поступления выросли на 6% или на 262 млрд долларов до 4,347 трлн долларов, что является рекордным показателем за 10 месяцев. Расходы за этот период выросли на 7%, или на 374 млрд долларов, до 5,975 трлн долларов, что также является рекордом за 10 месяцев, сообщает портал bnnbloomberg.ca.