Путин заявил о росте скрытой и официальной безработицы в России
Рост скрытой и официальной безработицы наблюдается в России, но пока она остается на историческом минимуме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения", - указал Путин.
По его словам, в начале года численность таких работников составляла порядка 98 тыс. человек, на конец июня - 153 тыс. человек, а к 8 августа этот показатель достиг 199 тыс. человек.
"Также несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы. Если в начале года она составляла примерно 274 тыс. человек, то на конец июня это было уже 291 тыс., а в начале августа - 300 тыс. человек", - привел данные президент.
"Но все-таки она у нас остается на рекордно низких уровнях. Сейчас это 2%. Практически исторический минимум, но все-таки мы с вами должны чувствовать тенденции, улавливать и на это соответствующим образом реагировать, чтобы не допустить переохлаждения экономики", - резюмировал российский лидер.