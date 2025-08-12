В России подорожают говядина и баранина

Речь идёт о стоимости во втором полугодии относительно аналогичного периода 2024-го. Такой прогноз газете «Коммерсантъ» дали в консалтинговой компании Strategy Partners.

Там связывают опережающий рост цен на эти сорта мяса с издержками производителей и сдержанным увеличением стоимости в предыдущие годы.

В свою очередь гендиректор «АБ-Центра» Алексей Плугов заявил изданию, что уже сейчас говядина и баранина демонстрируют более выраженное увеличение стоимости, чем другие виды мяса.

В Минсельхозе газете сообщили, что с января по июнь в общей сложности в России произвели 7,8 млн тонн скота и птицы, рост год к году составил 0,4%. В ведомстве подчеркнули, что самообеспеченность страны мясом и мясопродуктами превышает 100%.