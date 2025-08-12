Как Трамп довел Швейцарию до «тарифной драмы»

Швейцария столкнулась с рекордными пошлинами. Агентство Bloomberg изучило путь страны от надежд на сделку с США до экономического кризиса, опираясь на комментарии анонимных источников в Берне, Цюрихе и Вашингтоне.

Как пишут авторы, первая фаза — надежда. Отмечается, что в апреле швейцарские чиновники Пармелен и Келлер-Зуттер встретились с министром финансов США Скоттом Бессентом. Они считали, что их прочные позиции позволят получить льготный режим. Швейцарский план включал уступки по сельхозпродуктам и упрощенную сертификацию медицинских изделий в обмен на установление 10% пошлины.

Вторая фаза — согласование. В мае-июне офис Торгового представителя США провел более 20 переговоров. Через несколько дней появился проект соглашения, в котором фармпроизводители обязались прекратить закупки из Китая. Источники расходятся в оценке поддержки сделки американскими чиновниками: одни говорят о поддержке, другие — о передаче решения Трампу. В День независимости США швейцарцы официально одобрили сделку, полагаясь на заверения американских министров, подчеркивает агентство.

Третья фаза — катастрофа, указывают авторы. На следующий день после одобрения сделки Трамп обвинил Швейцарию в «обворовывании» США, ссылаясь на торговый дефицит в 40 млрд долларов.

Четвертая фаза — отчаяние. За два дня до вступления пошлин в силу Келлер-Зуттер отправилась в Вашингтон без приглашения на встречу с Трампом. Единственной официальной встречей стала протокольная встреча с госсекретарем Марко Рубио. Пошлины вступили в силу, и Швейцария оказалась в кризисе, отмечается в статье Bloomberg.

Согласно оценке Белого дома, импортные пошлины, которые варьируются от 10% до 41%, позволят привлечь в американскую экономику «миллиарды долларов преимущественно от стран, которые годами злоупотребляли» торговыми отношениями с США.