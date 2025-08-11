В России вырос спрос на инвестиционные бриллианты

Популярность бриллиантов как инвестиции выросла, говорят опрошенные "Российской газетой" участники рынка. Предлагают такие вложения уже около 19 банков, к тому же действует механизм обратного выкупа, а НДС на приобретение через банки был отменен три года назад. Рынок при этом находится в длительном спаде, и все большую долю набирают синтетические бриллианты, которые гораздо дешевле природных.

Как рассказали "Российской газете" в компании "Алроса", инвестиционные бриллианты все увереннее занимают место в портфелях состоятельных инвесторов. По итогам первого полугодия 2025 года спрос на них вырос на 30% к аналогичному периоду. За последний год инвестиционный спрос на бриллианты пережил подъем, говорит Валерия Багишвили, старший аналитик ЦЭП Газпромбанка. Число новых инвесторов в сегменте редких камней выросло по рынку на 25% год к году. Рост интереса клиентов к продукту подтвердили и в ПСБ. Глобальные инвестиции превысили 1,5 млрд долл. в 2024 году, причем Россия, по словам аналитика, стала основным рынком после отмены НДС в 2022 году. Снижение ключевой ставки и падение доходности долговых инструментов усилили тренд. Историческая доходность качественных камней составляет 3-7% годовых в долларах.

Для состоятельных клиентов бриллианты являются скорее предметом роскоши, чем инструментом инвестирования, поэтому в основном штучные экземпляры клиенты приобретали для изготовления эксклюзивных украшений, говорит директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

"Инвестиции через банки в бриллиантовую корзину или в крупные камни фантазийных оттенков выглядят интересным инструментом. Точнее, их стало можно считать инвестиционным инструментом, когда им начали обеспечивать ликвидность: потому что без гарантии обратного выкупа их нельзя считать полноценным инструментом", - отмечает Алексей Калачев, аналитик ФГ "Финам".

Цены на инвестбриллианты отличаются в зависимости от коммерческого качества продуктов. Крупные или цветные камни показывают стабильный рост на горизонтах от пяти лет - иногда рост кратный, как с розовыми камнями, когда после закрытия шахты Аргайл в Австралии упало предложение, говорит инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Тогда цены выросли вдвое.

Рынок бриллиантов, по словам Калачева, сейчас находится в длительном спаде. Цены находятся на многолетних минимумах из-за падения спроса на природные камни и роста популярности искусственных алмазов, выращенных в лаборатории. Они ничем по своим качествам не уступают натуральным, но с развитием технологий обходятся все дешевле и дешевле.