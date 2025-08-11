Ведущую экономику Европы накрыло волной банкротств

В июле 2025 года в Германии на 19,2 процента выросло количество стандартных заявлений о банкротстве, если сравнивать со вторым летним месяцем 2024 года. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического управления (Destatis).

Достигнутые темпы роста оказались самими высокими с октября 2024 года, когда речь шла о почти 23 процентах.

Что касается корпоративных банкротств, то в мае 2025 года их количество выросло на 5,3 процента, если сравнивать с пятым месяцем прошлого года. В суды поступило 2 тысячи 36 соответствующих дел. Наибольшее количество случаев банкротства пришлось на сектор транспорта и складирования. Следом идут строительство и гостиничный бизнес.

Кроме того, в мае 2025 года зарегистрировали 6 тысяч 605 случаев банкротства потребителей, или на 16,1 процента больше, чем в мае 2024 года.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Германии подали на 16,8 процента больше заявлений о банкротстве, нежели в 2023 году.