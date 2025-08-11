ЦБ: отключение интернета в регионах могло вызвать рост наличных в обращении

Новости о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей и отключении интернета в некоторых регионах могли спровоцировать рост наличных в обращении, что привело к оттоку ликвидности в июле на 0,2 трлн рублей.

Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.