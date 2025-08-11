Китай изящно «придушил» конкурентов из Европы

Китай ужесточил экспортные правила для редкоземельных элементов, контролируя более 90% мирового рынка. Теперь компании обязаны получать лицензии и раскрывать информацию о конечном использовании материалов, что ограничивает создание запасов и позволяет регулировать поставки, передает aif.ru.

Как отмечается, европейские компании, включая немецкий автопром и производителей дронов, столкнулись с проблемами. Германия, зависящая от китайских поставок на 98%, особенно уязвима. Годовой импорт продукции, связанной с редкоземельными металлами, достигает 70 млрд евро, пишут авторы.

По мнению экспертов, альтернативы китайским поставкам существуют, но они значительно дороже. Например, самарий, ключевой элемент для реактивных двигателей, предлагается по цене в 60 раз выше прежней, отмечают, они. Китай также сократил экспорт в США, используя это как рычаг давления в торговых спорах, говорится в материале. В июле экспорт упал на 23% по сравнению с июнем.

США требуют от оборонных подрядчиков прекратить закупки редкоземельных магнитов китайского производства к 2027 году, но альтернативных источников пока нет, добавляется в статье.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил Китаю сократить торговый дефицит, который наблюдается у США в двусторонних обменах, путем закупки американских соевых бобов.