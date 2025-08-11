На мировом рынке нефти считают пустыми словами угрозы, которые президент США Дональд Трамп адресовал индийской стороне. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, рынок сырой нефти довольно оптимистично отреагировал на угрозы США в адрес Индии, которая покупает российскую нефть. Это можно интерпретировать как ожидание того, что никаких серьезных последствий не будет, пишут авторы.

«Довольно оптимистичная реакция рынка сырой нефти на угрозы США в адрес Индии из-за продолжающихся закупок российской нефти фактически является ставкой на то, что на самом деле мало что произойдет», — говорится в материале.

Мировые фьючерсы на нефть марки Brent ослабли после объявления Трампом о повышении тарифов на Индию, сократившись до 65,81 доллара за баррель в начале азиатских торгов в понедельник. Это является самым низким уровнем за два месяца.

Ранее Трамп заявил, что дальнейшее снижение цен на нефть заставит Россию прекратить конфликт на Украине. По мнению президента США, для того чтобы президент России Владимир Путин принял решение об окончании СВО, мировые цены на нефть должны упасть еще на 10 долларов за баррель.