Назван самый подешевевший в России ключевой продукт

По итогам июля 2025 года большинство социально значимых продуктов питания в России подешевели на 3,7 процента в месячном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Речь идет о розничной стоимости 16 из 25 категорий продуктов первой необходимости, отметили эксперты. Наиболее стремительное снижение в торговых сетях затронуло картофель первой цены. Этот продукт подешевел в июле на 36,2 процента. Белокочанная капуста за отчетный период подешевела в среднем на 34,7 процента, свекла — на 29,3 процента, морковь — на 29,2 процента, а репчатый лук — на 23,2 процента.

Среди других важных категорий продуктов самое значительное падение цен продемонстрировали черный байховый чай (минус 7,8 процента), рис (минус 6,9 процента) и вермишель (минус 6,8 процента). Десяток куриных яиц в российских магазинах подешевел в среднем на 6,3 процента, сезонные яблоки — на 5,2 процента, подсолнечное масло — на 4,8 процента, а молоко и поваренная соль — на 2,2 процента. Стоимость свинины и тушки цыпленка-бройлера за это время практически не изменилась, сократившись на 0,9 и 0,8 процента соответственно.

Миронов предложил способ остановить рост цен на продовольствие

Цены на картофель в России начали резко расти в прошлом году. По итогам 2024-го этот продукт оказался самым подорожавшим в отечественной рознице, а его стоимость увеличилась в среднем на 92 процента. Эксперты объясняли подобную динамику в первую очередь неблагоприятными погодными условиями в ключевых агрорегионах на фоне сокращения посевных площадей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила о намерении российских властей заморозить цены на ряд социально значимых продуктов питания (в том числе картофель) за счет заключения прямых долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями. Как уточняется, представители Минсельхоза уже направили соответствующий запрос Минпромторгу и ожидают позицию ведомства по этому вопросу. При положительном ответе соответствующие поправки должны внести в законодательство. Главным преимуществом предложенной меры является тот факт, что продавцы при подобной схеме получают гарантию наличия товара, а производители — стабильный рынок сбыта. Все это в итоге может охладить ценовую ситуацию на внутреннем рынке.