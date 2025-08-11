РФ планирует в разы нарастить производство редкоземельных металлов

К 2030 году Россия намерена значительно увеличить производство редкоземельных металлов (РЗМ). Это позволит снизить зависимость от импорта и достичь объема производства в 100 миллиардов рублей в год, сообщает РИА Новости.

В рамках государственной программы «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» предполагается нарастить производство крупнотоннажных металлов, таких как литий, вольфрам, молибден, ниобий и цирконий, до более чем 50 тысяч тонн. Также планируется увеличить выпуск малотоннажных металлов, таких как тантал, бериллий, германий, галлий и гафний, до 80 тонн.

В составе современных гаджетов и транспортных средств редкоземельные элементы составляют незначительную долю — около 1% от общей массы смартфона или ноутбука и до 1 кг в электромобиле. Для успешного развития отрасли необходимо создать четкую систему формирования стоимости, определить долгосрочные задачи и привлечь инвестиции в переработку.

В Минприроды отмечают, что Россия может занять место в пятерке ведущих мировых производителей редкоземельных металлов (РЗМ) благодаря налоговым льготам и значительным запасам сырья. В 2024 году на геологоразведку РЗМ было направлено 49,6 млн рублей, а в 2025 году ожидается увеличение инвестиций в четыре раза.

Спрос на РЗМ растет в нефтепереработке, стекольной промышленности, оптике, электротранспорте, электронике и ядерной энергетике. Рост спроса связан с развитием высокотехнологичных отраслей, таких как ветроэнергетика, электромобили, двигателестроение, оптика и нефтехимия, указали в Минпромторге РФ.