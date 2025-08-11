Искусственный интеллект Truth Social выдал ответы, противоречащие позиции Трампа, назвав его пошлины налогом для американцев и поставив под сомнение его заявления.

О неоднозначных высказываниях чат-бота Truth Search AI в социальной сети Дональда Трампа сообщает Washington Post.

«Truth Search AI противоречит президенту, говоря, что пошлины – это налог для американцев, выборы 2020 года не были украдены, а инвестиции его семьи в криптовалюту представляют потенциальный конфликт интересов», – пишет газета.

На вопрос про события 6 января 2021 года бот ответил, что в Капитолии произошло «жестокое восстание», связанное с заявлениями Трампа о мошенничестве на выборах.

Издание отмечает, что многие ответы чат-бота ссылались на консервативные источники, однако в ряде случаев противоречили взглядам Трампа. В Washington Post предположили, что если бы бот был человеком, он не остался бы сотрудником президента надолго, передает РИА «Новости»

В июле Трамп подписал указ, согласно которому в технологиях искусственного интеллекта, используемых государственными структурами, должен исключаться «воукизм» и соблюдаться идеологическая нейтральность.

Как отмечали ранее америкаснкие СМИ, администрация Дональда Трампа ввела новые пошлины, которые поставили под угрозу отношения с Индией. Индия уже отказалась от планов по закупке американских бронемашин Stryker и противотанковых ракет Javelin.

США также объявили о введении 100% пошлин на импорт чипов.