В России существенно сократилось число регионов с двузначной инфляцией

В июне 36 регионов России столкнулись с двузначной инфляцией. Однако их число уменьшается благодаря строгим мерам регулятора. В конце первого квартала таких регионов было 57, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Хотя количество субъектов уменьшилось в два раза, оно все еще не достигло уровня декабря, когда было 20 регионов с ростом цен, выраженным двузначным числом. Среди ключевых причин, способствующих росту инфляции, Марина Никишова, главный экономист банка «Зенит», выделила увеличение государственных расходов.

По ее словам, это приводит к увеличению объема денежной массы и усилению инфляционного давления. За семь месяцев дефицит бюджета России уже превысил ожидаемый годовой показатель в 3,8 трлн рублей и составил 4,9 трлн рублей.

Помимо этого, важным аспектом, влияющим на уровень инфляции, является увеличение стоимости базовых продуктов, которые необходимы потребителям, таких как бензин и медикаменты. Эти товары составляют значительную часть потребительской корзины. В связи с этим у населения растут инфляционные ожидания, отметил Денис Попов, управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ.

Как отмечается, ключевым фактором, который замедлил рост цен, стала строгая денежно-кредитная политика Центрального банка. С октября 2024 года по июнь 2025 года регулятор удерживал ключевую ставку на рекордно высоком уровне — 21%. В начале лета он начал постепенно снижать ее, и 25 июля она уже составляла 18%.

Кроме того, строгая политика Центрального банка укрепила рубль. По данным ЦБ, 8 августа курс составил 79,3 рубля за доллар — с начала года национальная валюта укрепилась почти на четверть.