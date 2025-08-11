В России допустили исчезновение курьеров

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин допустил исчезновение профессии курьера в будущем из-за использования дронов для доставки товаров.

Его комментарий приводит ТАСС.

«Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией», — сказал министр, отметив, что, хотя перспективы у нового способа доставки огромная, активное его использование начнется не так скоро, поскольку «важно провести все испытания, обеспечить безопасность людей».

Ранее в Госдуме предположили, что в связи с развитием искусственного интеллекта могут исчезнуть профессии кассира, оператора в банке, водителя.

В свою очередь в ВШЭ проинформировали о начале через 10-15 лет массовой роботизации работы в отечественной строительной отрасли.