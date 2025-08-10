Профессор рассказал, повлияет ли рост цен на золото на инфляцию России

Цена золота вновь обновила исторический рекорд на фоне растущих сомнений инвесторов в будущем благополучии мировой экономики. Только за одну минувшую неделю унция (31,1 грамма) этого драгметалла выросла на 2,32% и достигла 3534,1 доллара.

© Российская Газета

Предыдущий максимум цен на золото зафиксировали в апреле на отметке 3509,9 доллара за унцию. Экономисты подчеркивают: рынок массовых товаров очередное подорожание золота не затронет, поэтому большинство потребителей могут не волноваться.

"В России основной потребитель золота - ювелирная промышленность. На нее приходится 40-50% рынка. Остальная доля - это инвестиционное золото, приобретаемое Банком России, а также различными инвесторами, фирмами и частными лицами. Поэтому рост цен на золото для большинства отраслей экономики не станет значимым фактором и не окажет существенного влияния на стоимость массовых товаров", - пояснил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии (РАНХиГС) Александр Абрамов.

Рост стоимости золота на мировом рынке в целом не оказывает существенного влияния на показатели денежно-кредитной политики России, отметил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Михаил Гордиенко. По его словам, прямое воздействие этого фактора на инфляцию практически отсутствует, а влияние на внутренние цены минимально.

"Для рядовых потребителей рост цен заметен лишь там, где золото выступает финальным товаром. Поэтому негативное инфляционное давление ощущается только в удорожании изделий из золота. На сегодня цены на украшения уже увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и спрос на них замедляется", - отметил Гордиенко.

Инвесторы будут только в плюсе от удорожания золота, так как стоимость их активов растет. В свою очередь Центробанк и Минфин в текущей ситуации могут продавать больше драгметалла из золотовалютных резервов и извлекать дополнительные доходы.

Еще один позитивный эффект, по словам экспертов, заключается в том, что рост стоимости золота позволяет переоценить международные золотые резервы России в большую сторону, а при продажах металла - поддержать текущий счет и поступления в доходную часть бюджета.