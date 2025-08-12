Угрозы Трампа не повлияли на закупку Индией российской нефти

Поставки российской нефти в Индию продолжаются, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на индийский экспорт.

Такую информацию приводит агентство Bloomberg, по данным которого средний объём морских поставок российской нефти в Индию за четыре недели составил 3,11 млн баррелей в сутки, что лишь на 3% ниже предыдущих показателей.

«Угроза введения дополнительных пошлин в отношении Индии не повлияла на поставки нефти из российских портов», — говорится в публикации.

Ранее в Индии оценили потенциальные расходы на случай, если республика откажется от закупок российских энергоресурсов.