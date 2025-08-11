Названо число российских регионов с двузначной инфляцией

В марте-июне 2025 года число российских регионов с двузначной инфляцией сократилось почти вдвое. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

За отчетный период количество подобных регионов в стране снизилось с 57 до 36, уточнили в регуляторе. Средние темпы роста потребительских цен в целом по стране за это время замедлились до 9,4 процента, что в значительной степени превышает целевой показатель ЦБ в 4 процента.

Лидером по инфляции среди всех российских регионов в марте-июне оказался Севастополь. Там темпы роста потребительских цен превысили 12 процентов. Самая же низкая инфляция была зафиксирована на Чукотке — порядка 5,2 процента. В ЦБ объяснили резкое снижение количества регионов с двузначным ростом цен в первую очередь эффектом жесткой денежно-кредитной политики.

По итогам июльского заседания совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 200 базисных пунктов — с 20 до 18 процентов годовых. Главным условием для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятор назвал устойчивое приближение инфляции к целевым 4 процентам. Пока таргет не будет достигнут, руководство ЦБ не станет менять ранее взятый курс. В целом в 2025 году средняя ключевая ставка в России составит 18,8-19,6 процента, а в 2026-м — 12-13 процентов, заключили в регуляторе.