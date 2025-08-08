Министр финансов США оценил возможность введения санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что возможность введения санкций в отношении России все еще остается. Его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Бессент подчеркнул, что президент США Дональд Трамп желает завершения конфликта на Украине. Он допустил, что тарифы против Китая могут в какой-то момент оказаться на повестке дня.

«Смотрите, президент Трамп сохраняет все варианты открытыми — и по санкциям, и по тарифам — чтобы остановить эту ужасную войну в России. Президент Трамп — это президент мира», — отметил глава американского Минфина.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, являющихся торговыми партнерами России. Кроме того, политик ответил на вопрос о введении санкций непосредственно против самой России. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.