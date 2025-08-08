АКИТ: объем интернет-торговли в России вырос на 36%

Объём интернет-торговли в России вырос на 36% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.

«С января по июнь россияне потратили на онлайн-покупки 5,3 трлн рублей. Из этой суммы 97% приходится на российские интернет-магазины и платформы», — говорится в сообщении.

Среди лидеров онлайн-продаж — Москва с 17,2% от общего рынка, Московская область — 7,9%, Санкт-Петербург — 6,2%.

Исполнительный директор портала «Оборот.ру» Иван Кургузов ранее рассказал, как изменилась потребительская норма из-за маркетплейсов.