В ЦБ оценили риски из-за введения «четырехдневки» на некоторых предприятиях

Центральный банк не видит системных рисков из-за введения временной четырехдневной рабочей недели на ряде российских предприятий. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

По его словам, введение «четырехдневки» обусловлено временным снижением спроса на продукцию отдельных компаний, включая, автомобильной промышленности, после повышенного спроса в предыдущие два года.

«Это является отражением снижения перегрева в экономике. Системных рисков не видим, это временное явление», – цитирует Заботкина телеграм-канал регулятора.

Заместитель председателя ЦБ подчеркнул, что ранее также были эпизоды краткосрочного ввода некоторыми предприятиями четырехдневного рабочего режима, однако со временем они возвращались к стандартному графику.

Ранее ЦБ оценили риски со стороны урожая. По данным регулятора, они остаются низкими, поскольку возможное его снижение из-за неблагоприятной погоды на юге компенсируют более высокие показатели в других регионах.