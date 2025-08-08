В Индии оценили увеличение расходов в случае отказа от российской нефти

Расходы Индии на энергоносители в случае отказа от российской нефти возрастут на 9 миллиардов долларов в 2026 году и на 11,7 миллиарда — в 2027-м. Такая оценка приводится в докладе Госбанка страны, на который ссылается ТАСС.

К тому же, отмечает регулятор, в результате этого не только вырастут примерно на 10 миллиардов долларов в год расходы Индии на топливо, но и цена на нефть при таком сценарии может увеличиться примерно на 10 процентов.

Это может сказаться на конечных ценах для потребителей и окажет серьезную нагрузку на экономику страны, резюмировали в ЦБ.

Президент США Дональд Трамп объявил 6 августа о введении дополнительных пошлин в размере 25 процентов в отношении Индии в связи с тем, что она покупает нефть и нефтепродукты из РФ. На фоне этого появились сообщения о том, что крупнейшие индийские государственные нефтеперерабатывающие компании якобы резко нарастили закупки нефти нероссийского происхождения. При этом источники в нефтяной промышленности страны отмечают, что объемы поставок из РФ могли сократиться, но закупки продолжатся, поскольку отказа от выгодных с коммерческой точки зрения сделок не произошло.

Ранее в Индии не стали снижать ключевую ставку вопреки опасениям по поводу влияния пошлин Трампа на экономику.