В России продлили срок эксперимента по маркировке отдельных товаров

Правительство продлило до 28 февраля 2026 года срок окончания добровольного эксперимента по нанесению маркировки, в том числе на оптоволоконную продукцию и медицинские изделия. Об этом 8 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Продлены сроки проведения добровольных экспериментов по маркировке отдельных видов товаров в государственной системе «Честный знак». Срок окончания экспериментов перенесен с 31 августа 2025 года на 28 февраля 2026 года», — говорится в сообщении.

Речь идет об оптоволоконной продукции, продукции для гражданской обороны и защиты от ЧС, а также полимерной трубной и ее производной продукции. В перечень таких товаров включили и медицинские изделия, отопительные приборы, пиротехнические изделия, а также средства пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности.

Эксперимент позволит производителям протестировать технологии нанесения маркировки, отработать порядок взаимодействия всех участников оборота с маркирующей системой и исключить попадание контрафакта в товарооборот.

Как писала «Парламентская газета», ранее в Минпромторге разработали проект постановления Правительства, предлагающий расширить эксперимент по маркировке на отдельные виды промышленного оборудования. Проведение эксперимента запланировано на период с 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 года.