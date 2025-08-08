Сможет ли БРИКС противостоять пошлинам Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении обсудить ответ на пошлины Дональда Трампа со странами БРИКС. Дарья Соколан, к.э.н., замдекана экономического факультета РУДН, рассказала, что страны БРИКС вряд ли примут единогласные меры из-за различий в экономиках и отсутствия экономического союза, передает портал «Финансы Mail».

Однако, по словам собеседницы, Индия, Китай и Бразилия могут согласовать общую позицию. Как отмечается, Китай — единственный полноценный конкурент США среди стран БРИКС. Номинальный ВВП Китая (18 трлн долларов) превышает ВВП США (29 трлн), но по паритету покупательной способности страны БРИКС лидируют, превышая США более чем в 2,5 раза, пояснила эксперт.

Соколан предположила, что страны БРИКС могут ввести ответные пошлины и ограничить поставки ресурсов в США, что негативно скажется на американской экономике.