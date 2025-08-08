Трамп разрешил хранить криптовалюту на пенсионных счетах

Президент США Дональд Трамп подписал указ, открывающий пенсионным счетам доступ к альтернативым активам — недвижимости, криптовалюте и вложениям в прямые частные инвестиции (private equity), сообщает Reuters.

В Белом доме считают, что существующие сегодня на рынке пенсионных накоплений чрезмерное урегулирование и риски судебных разбирательств не позволяют инвесторам получать более высокую доходность. В целом же апелляция к тому, что указ Трампа поможет американцам «выгоднее» диверсифицировать их пенсионные портфели, — основной аргумент сторонников изменений. Эту идею разделяет в том числе руководитель отдела пенсионного обеспечения в компании BlackRock Хайме Мадьера.

В основной своей массе управляющие и инвестиционные компании, среди которых Blackstone, KKR и Apollo Global Management, приветствовали указ Трампа, поскольку для них он открывает путь к рынку пенсионных накоплений в $12 трлн.

Аналитик Morningstar Джейсон Кефарт, в свою очередь, обращает внимание инвесторов на то, что с вместе с перспективой большей доходности их ожидают более высокие комиссии, сложные инструменты и недостаточная прозрачность рынка в целом. Инструменты, о которых идет речь в указе, в частности сложнее продать по сравнению с традиционными акциями и облигациями.

Финансовый директор BkackRock Мартин Смолл анонсировал, что отрасль, чтобы защитить себя, может инициировать судебную реформу прежде чем заходить в новый для нее рынок пенсионных накоплений.

В свою очередь, руководитель отдела анализа глобального рынка в Hashdex Asset Managmenet Джереми О’Ши подытоживает происходящие на рынке изменения утверждением о том, что биткоин сегодня уже не просто спекулятивный инструмент, а часть долгосрочной инвестиционной стратегии, и указ Трампа только ускоряет эту тенденцию.