Россия и Казахстан начали строительство АЭС

В Алматинской области Россия и Казахстан запустили строительство первой атомной электростанции. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в Tengrinews.

Первая АЭС в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана будет построена в поселке Улькен на юго-востоке страны. Решение о ее строительстве было принято на референдуме в 2024 году, а в феврале 2025 года правительство окончательно утвердило место строительства. Генеральным подрядчиком выступит компания «Росатом», которая в июне этого года объявила о том, что возглавит реализацию проекта.

— АЭС станет стратегическим проектом, ключевым драйвером развития атомной промышленности, региональной инфраструктуры, индустриально-инновационного прогресса и долгосрочного экономического роста, — сказал председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

Ввод станции в эксплуатацию планируется к 2035–2036 годам.

