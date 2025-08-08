Цены на золото установили новый исторический рекорд

Стоимость золота установила новый исторический рекорд. Котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл на Чикагской товарной бирже (CME) поднялись в цене на 2,32% и достигли 3 534,1 доллара за унцию, следует из данных биржи.

К 08:26 по московскому времени рост замедлился до 1,13%. Стоимость находилась на уровне 3 493 долларов за унцию. Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля на уровне 3 509,9 доллара за унцию.

По данным Reuters, фьючерсы поднялись в цене на фоне введения США пошлин на импорт золотых слитков весом 1 килограмм.

Ранее мировые цены на нефть снизились более чем на 2%. Стоимость нефти марки Brent упала до 68 долларов за баррель впервые с 24 июля. При этом стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI снизилась на 2,63%, до 65,56 доллара за баррель.

До этого индекс доллара, отражающий его курс к корзине валют шести стран, которые являются ключевыми торговыми партнерами США, превысил отметку в 100 пунктов впервые с 29 мая. В то же время курс евро к доллару поднялся до 1,1418 доллара, что оказалось выше уровня предыдущего закрытия в 1,1404 доллара за евро.