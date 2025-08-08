Камбоджа установила нулевые пошлины для товаров из США

Правительство Камбоджи установило нулевые таможенные пошлины на ввозимые из США товары, за исключением тех, что были в употреблении.

Соответствующий указ подписал премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

"К товарам, экспортируемым из Соединенных Штатов и импортируемым в Королевство Камбоджа, применяется ставка таможенной пошлины в размере 0%. <...> Ставка таможенной пошлины в размере 0% не распространяется на подержанные товары", - говорится в документе, выдержки из которого приводит газета Khmer Times.

В соответствии с распоряжением премьера Министерство экономики и финансов Камбоджи выпустит официальное объявление, где будет указан порядок применения пошлин на американские товары.

7 августа Камбоджа официально выдвинула президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Письмо в Нобелевский комитет направил Манет.

2 апреля президент США объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В августе заместитель премьер-министра Камбоджи в комментарии агентству Reuters заявил, что ставка в 19% на ввозимые в США камбоджийские товары помогла стране избежать краха отрасли производства одежды и обуви, крайне важной для экономики страны.