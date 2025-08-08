Высокая зависимость: Пекин ударил по оборонной отрасли США

В сфере оборонной промышленности США возникла серьезная проблема: примерно через двенадцать месяцев может произойти прекращение производства из-за увеличения стоимости критически важных материалов. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, Министерство обороны США настаивает на поиске альтернативных источников, но это не так просто из-за практически полной зависимости от импорта редкоземельных элементов из Китая. Китай ужесточил ограничения на экспорт, в том числе ввел эмбарго на галлий, германий, графит и неодим.

В частности, крупные западные компании, занимающиеся производством оборонной продукции, столкнулись с проблемой поиска альтернативных поставщиков магнитов, которые ранее поставлялись из Китая. Это привело к задержкам в выполнении заказов и увеличению стоимости производства оборонных систем.

Ограничения со стороны Китая могут привести к серьезным сбоям в производстве высокотехнологичных систем вооружений, таких как истребители, радиолокационные комплексы и другие военные технологии, пишет Wall Street Journal (WSJ).

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов в беседе с «Известиями» отметил, что альтернативные источники редкоземельных металлов, такие как Вьетнам, Бразилия и Австралия, не могут полностью компенсировать дефицит из-за слабой переработки за пределами Китая. Подчеркивается, что запасы германия и других материалов почти иссякли, что грозит сокращением производства. Ситуация усугубляется ростом цен на материалы, превысившим пятикратный уровень, пишет издание.