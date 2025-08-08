В Индии высказались о прекращении закупок российской нефти

Объемы поставок российской нефти в Индию могли сократиться. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники в нефтяной промышленности этой южноазиатской страны.

Тем не менее индийские компании продолжают закупать российскую нефть. Они предпочли не отказываться от выгодной с коммерческой точки зрения сделки, выбирая те углеводороды, которые обходятся дешевле.

«Индийское правительство ясно дало понять, что прекращения поставок российской нефти нет. Российская нефть не под санкциями», — заявил источник.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии прекратили покупать нефть у России.

Как полагают эксперты, Индия не может себе позволить отказ от российской нефти, поскольку давно зависит от этих поставок. Последние необходимы ее бурно развивающейся экономике и растущему населению.