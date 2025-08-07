ЦБ понизил курс доллара на 8 августа

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 8 августа 2025 года.

Курс доллара понижен до 79,38 рубля, когда 7 августа он был на уровне 80,19 рубля. Курс евро сокращен до 92,66 рубля, с 93 рублей по состоянию на 7 августа. Курс юаня снизился до 11,01 рубля. 7 августа он составил 11,11 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. После введения американских санкций в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.

С начала 2025 года курс доллара к рублю демонстрировал уверенное снижение (на 10 января он составлял 102,2 рубля). Так, по итогам мая доллар США ослаб на 3,6%, обновив минимум с середины мая 2023 года.

По прогнозу аналитиков, опрошенных ЦБ в июне, курс доллара на 2025 год может составить 87,3 рубля за доллар.

